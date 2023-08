Nuovo anno accademico: ecco le prossime scadenze per i corsi di laurea a numero programmato

Firenze, 28 agosto 2023 – Ci si avvia a grandi passi verso il nuovo anno accademico. Le immatricolazioni sono aperte per i corsi di laurea triennale, a ciclo unico e magistrale dell’Università di Firenze.

Per i corsi di laurea a numero programmato occorre prestare attenzione alle scadenze previste per iscriversi al test di ammissione. Per partecipare al test per il corso di laurea a ciclo unico in Scienze della formazione primaria la scadenza è vicinissima: il 30 agosto.

Il 31 agosto scadono i termini per fare domanda per i corsi di laurea triennali in Biotecnologie; Design tessile e moda; Product, Interior, Communication and Eco-Social Design; Scienze biologiche; Scienze dell’educazione della formazione; Scienze e tecniche psicologiche; Scienze farmaceutiche applicate; Scienze motorie, sport e salute; Tecnologie e trasformazioni avanzate per il settore legno arredo edilizia.

Venerdì 8 settembre ultima chiamata invece per le lauree a ciclo unico in Farmacia e in Chimica e tecnologia farmaceutiche.

Le novità dell’offerta formativa Unifi

Sviluppo sostenibile, innovazione tecnologica e gestione sicura dei Big Data: sono alcune tra le maggiori sfide della nostra società a cui sono dedicate le 5 novità dell’offerta formativa dell’Ateneo fiorentino. Si tratta di due corsi di laurea triennale, in Ingegneria Ambientale (Scuola di Ingegneria) e in Scienza dei Materiali (Scuola di Scienze matematiche, fisiche e naturali), e di tre corsi di laurea magistrale, in Diritto per le sostenibilità e la sicurezza (Scuola di Giurisprudenza), Data Science, Calcolo scientifico & Intelligenza artificiale e Software: Science and Technology (Scuola di Scienze matematiche, fisiche e naturali), quest’ultimo in lingua inglese e in collaborazione con IMT di Lucca.

Sportelli e risorse online

Sono attivi lo Sportello di accoglienza e orientamento, che supporta, anche online, i futuri studenti nella scelta universitaria, il Contact center telefonico, dedicato a procedure amministrative e scadenze, lo Sportello procedure selettive per le info sui corsi di laurea a numero programmato. Molto utili anche le risorse on line presenti nella sezione del sito web Unifi dedicata alle future matricole (www.unifi.it/orientamento) e quelle disponibili sui siti web delle singole Scuole, come i precorsi dedicati alla matematica, che vengono proposti sia a Ingegneria che a Scienze matematiche fisiche e naturali.