Studenti extra Ue e permesso di soggiorno, a Firenze uno sportello dell'Università

Firenze, 28 agosto 2023 - Sarà attivo dal 30 agosto lo sportello Per-Università, promosso dall’Università di Firenze in collaborazione con la Questura di Firenze, per supportare gli studenti provenienti da un Paese al di fuori dell’Unione Europea nella richiesta o nel rinnovo del permesso di soggiorno. Il servizio accompagna gli studenti - in possesso di visto d’ingresso per studio in Italia - nella gestione della procedura, nella compilazione del kit postale e nella verifica della documentazione richiesta. Sarà disponibile presso Unifi include (Campus di Novoli, Edificio D1, via delle Pandette 32) ogni mercoledì dalle 15 alle 17. Per-Università (Permesso di soggiorno) è nato grazie al protocollo d’intesa siglato nelle scorse settimane con la Questura. Per informazioni e appuntamenti è necessario scrivere a [email protected] o chiamare i numeri 055 2759005 | 331 2348623 | 331 2348583.