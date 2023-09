Cassonetti davanti al tabernacolo, sopralluogo di Alia già nei prossimi giorni

Firenze, 7 giugno 2023 – In merito alle segnalazioni relative alla presenza, in via dell’Arcolaio, di alcuni cassonetti digitali di fronte a un tabernacolo del XVI secolo, Alia Servizi Ambientali Spa precisa di essere al corrente della problematica emersa e di essersi già attivata per una soluzione condivisa. In particolare, l’intera zona di Coverciano è attualmente coinvolta dal progetto Firenze Città Circolare che prevede l’installazione di nuovi contenitori per la raccolta differenziata con apertura tramite chiavetta elettronica e applicazione smartphone. In questo contesto, già nei prossimi giorni è previsto un sopralluogo di personale Alia per una prima valutazione delle recenti installazioni (tutte avvenute a seguito di una accurata istruttoria svolta dalla società Servizi alla Strada per conto del Comune di Firenze, su richiesta della stessa Alia) con possibile rivalutazione delle situazioni maggiormente critiche, compresa quella di via dell’Arcolaio.