Nuovi campi sportivi a Zambra per l’aggregazione

Taglio del nastro, nei giorni scorsi, per il nuovo impianto sportivo Andrea Braschi, all’interno del ’Giardino 2 Agosto’ nel quartiere della Zambra. Il campo di calcio a 5 e pallavolo, intitolato a un giovane della zona scomparso prematuramente nei primi anni ’90 in un incidente stradale, è stato inaugurato alla presenza dell’assessore alle Politiche sociali Camilla Sanquerin che ha portato il saluto del Comune e del consigliere comunale del centrodestra Daniele Brunori mentre per la società che gestisce l’impianto, l’Us Zambra 2020, è intervenuto il presidente Francesco D’Aguì. Ad aprire ‘simbolicamente’ la struttura, invece, Simonetta, la sorella di Andrea Braschi.

La gestione del campo era stata affidata dal Comune alla società nella primavera del 2024 e non poche sono state, da quel momento, le vicissitudini per arrivare al risultato finale dopo gli interventi effettuati: in particolare è stato totalmente sostituito il manto del campo con una nuova copertura e sono state sostituite le porte e le panchine.

Lavori molto onerosi per una società sportiva tanto che, in più occasioni, erano arrivati appelli ai residenti in zona perché contribuissero, anche con piccoli versamenti, al progetto ed era stata lanciata una raccolta fondi online e sollecitato l’intervento di alcuni sponsor. Fra gli obiettivi dichiarati dei gestori quelli di favorire la pratica sportiva ma soprattutto l’aggregazione nel quartiere, densamente popolato, dando la possibilità anche ai ragazzi della zona fino ai 17 anni di poter utilizzare l’impianto gratuitamente il pomeriggio. Al mattino la struttura sarà a disposizione delle associazioni e delle scuole. Un obiettivo più a lungo termine è la creazione di una piccola scuola di calcio e di far rinascere una squadra maschile e una femminile.

