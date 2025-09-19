Violenza sessuale al ’Dolce Zucchero’. La Cassazione conferma la condanna di 3 anni e 4 mesi per lo studente

È stata confermata dalla Cassazione la condanna a 3 anni e 4 mesi inflitta dalla Corte d’Appello di Firenze all’ex studente universitario albanese accusato di aver abusato di una ragazzina di 17 anni completamente ubriaca, una notte di settembre del 2017, nella discoteca "Dolce Zucchero", in pieno centro storico di Firenze. Il giovane – difeso dall’avvocato Francesco Stefani – era stato assolto in primo grado.

Quella notte, secondo l’accusa, lo studente di economia e commercio, che lavorava nel locale in via Pandolfini si era intrufolato alla festa di un liceo classico fiorentino. Era previsto l’open bar, dove birra e alcolici venivano serviti a profusione, anche a minorenni. Secondo l’accusa, aveva avvicinato la ragazzina che, stordita dall’alcol, era seduta su un divanetto del locale. Dopo averla baciata, l’avrebbe poi condotta per un braccio in uno stanzino della discoteca chiudendo la porta a chiavi. E lì, in una manciata di minuti, sarebbe avvenuta la violenza.

"La decisione della suprema corte è pienamente condivisibile in quanto conferma il buon giudizio della Corte d’appello. Si chiude un processo difficile con una sentenza giusta", commenta il legale della ragazza, Gianluca Gambogi.