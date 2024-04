Nuovi arrivi nelle strade del lusso

Eva

Desiderio

Il lusso ama Firenze, sempre di più. E nonostante tutto, caos turistico in primis. E c’è una via in particolare che attrae e conquista ed è via Strozzi. Con Ermanno Scervino (nel negozio storico che fu di Neuber), Louis Vuitton, Moncler, Antonio Marras, Ugo Poggi, Dior che ha dato il la a un nuovo valzer delle griffe che culminerà con le molte vetrine di Hermés a Palazzo Vecchietti e presto, entro luglio, con la nuova boutique monomarca di orologeria d’alta gamma di Jaeger LeCoultre. Un altro bel colpo della famiglia Cassetti, da sempre sinonimo di di gioielli e orologi lussuosi, che è stata scelta dal Gruppo Richemont, la holding finanziaria svizzera che ha in portafoglio Cartier, Piaget, Van Cleef & Arpels, Montblanc, Buccellati, Vacheron Constantin, per aprire proprio in via Strozzi la boutique esclusiva per gli orologi più famosi. Perché i brand vogliono avere nelle principali città del mondo le loro location indipendenti, gestite con professionalità e serietà da chi se ne intende e lo sa fare. E in questo caso Richemont e Jaeger LeCoultre hanno scelto la garanzia Cassetti come partner di questa nuova avventura. I lavori sono in corso ma forse per giugno, nei giorni fatidici di Pitti Uomo 106, non si potrà ancora aprire. Peccato, aspetteremo luglio. E che Firenze sia ancora una piazza commerciale ambita lo dimostra anche la recentissima apertura di Zhor, elegantissima boutique di profumi di lusso e di nicchia in via Rondinelli. In uno spazio per troppi anni dimenticato e ora di nuovo pieno di luci e di essenze fascinose. "Abbiamo scelto Firenze per la sua storia, la sua bellezza, la sua arte _dice Giovanni Mantriota, direttore generale di Zhor – e abbiamo già ottimi segnali di attenzione". Zhor è una signora marocchina che seleziona profumi alti di gamma e ha in tutto settanta referenze di pregio, sviluppate dai maggiori "nasi" del mondo.