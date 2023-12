Nuovi arrivi in Tornabuoni e dintorni

Eva

Desiderio

Se ne parla da un po’ e, se è vero, lo scacchiere del triangolo della moda fiorentina potrebbe presto cambiare. Perchè gira voce che in via Tornabuoni potrebbe aprire Zara Home, negli spazi occupati fino a pochi mesi fa dalla boutique di Valentino, davanti alla colonna di piazza Santa Trinita. Una svolta vera e propria che arriva dopo l’apertura di Cos nella forcella tra via della Vigna Nuova e via della Spada. Insomma aria nuova in via Tornabuoni una volta strada di superlusso con alcuni punti di eccelsa cultura come la Libreria Seeber poi passata come spazi rinascimentali al Gruppo Max Mara per i suoi cappotti. Cambia così la mappa dello stile che si sta spostando molto verso via Strozzi, con prossimo presidio a multivetrine per Hermés nel palazzo di Mario Nencini che fa angolo con via Vecchietti, e presto con l’apertura di Jimmy Choo che lascia la pur bella posizione di via Roma per spostarsi lì dove fino a poche settimane fa c’era La Perla, marchio del mito della biancheria femminile di Bologna che da troppi anni sta attraversando una crisi forse irreversibile. In via Tornabuoni per tutta la durata di queste feste la boutique Celine ha chiuso i battenti per lavori di migliorie e nuovo layout, incuranti del fatto che sotto le feste di Natale si vende di più ma certo chi compra il brand del Gruppo LVMH disegnato da Hedi Slimane e le sue costose borse realizzate per molta parte nel nuovo stabilimento di Radda in Chianti non aspetta questi giorni per fare acquisti. “Ci sei già stata?” è la domanda-tormentone che in molti ti fanno sul nuovissimo temporary store di LuisaViaRoma che ha aperto le porte alla Manifattura Tabacchi dove è presente una selezione di capi e accessori per uomo e per donna scontati dal 50% al 70%. Il pop up è allestito nel building 11 ed è aperto dal lunedì alla domenica dalle 10 alle 19,30.