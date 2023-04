Nuovi arredi al nido e ultimi giorni per iscriversi

Alla scuola dell’infanzia di via Montessori a Vicchio sono arrivati i nuovi arredi e i nuovi giochi da esterno; e a breve saranno consegnati altri due maxi giochi e altri arredi per la sala lettura, per un investimento di circa 9mila euro.

Intanto per gli asili nido si sono aperte le iscrizioni per l’anno educativo 2023-2024, e fino al 3 maggio si può presentare domanda per le iscrizioni ai nidi Angelico e Pandolce. Il primo offre 18 posti a tempo lungo (ore 7.30 -16) o tempo corto (7.30 – 14) per 5 giorni settimanali. Anche al "Pandolce" tempo lungo e tempo corto (stessi orari) per 5 giorni settimanali e qui i posti sono 30.

Possono presentare domanda i genitori (o chi ha la patria potestà) dei bambini, residenti nel Comune di Vicchio, nati nel 2021, 2022, 2023. Per informazioni bisogna contattare l’Ufficio pubblica istruzione del Comune al numero 055 8439252. Tutti i vari servizi offerti dal nido, grazie a una norma della Regione Toscana, saranno gratuiti per una vasta platea di beneficiari.

