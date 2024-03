"Nuove imprese giovanili in crescita a Firenze: 1.410 aperte nel 2023, focus sull'innovazione e supporto della Camera di commercio"

Sono 1.410 le nuove imprese giovanili che hanno aperto i battenti nel 2023. Dato in calo rispetto al 2013 quando erano state 2.079 ma che cresce rispetto al 2020 quando le nuove iscrizioni erano ferme a 1.313. Sono alcuni dei dati diffusi dall’ufficio studi della Camera di commercio di Firenze nel corso dell’Open Day del Servizio nuove imprese (Sni) di PromoFirenze, l’azienda speciale della Camera, che ha offerto l’opportunità di scoprire e approfondire i servizi, in buona parte gratuiti, messi a disposizione degli aspiranti imprenditori dal sistema camerale, da tutti i protagonisti dell’Ecosistema fiorentino dell’innovazione e dagli Ordini professionali, oltre Legacoop e Confcooperative. Un incontro tra domanda e offerta che ha coinvolto giovani in procinto di entrare nel mondo del lavoro, persone desiderose di reinventarsi e imprenditori che pensano a uno spin-off della propria attività per affrontare il cambio generazionale o per rinnovarsi. "La nascita di nuove imprese, in settori innovativi oppure in attività mature che offrono spazi di innovazione, rappresenta la migliore garanzia per lo sviluppo futuro dell’economia – dice Leonardo Bassilichi, presidente della Camera di commercio di Firenze -. Per questo mettiamo a disposizione servizi di consulenza gratuiti e un accompagnamento sul fronte finanziario, burocratico e della crescita del business". Il Servizio nuove imprese di PromoFirenze, nel 2023, ha erogato complessivamente 506 consulenze, di cui 251 per aspiranti imprenditori, 51 per potenziali startup, 33 consulenze specialistiche e 158 consulenze di gruppo per studenti nell’ambito del programma "Dall’idea al progetto d’impresa".