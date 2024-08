Nuova viabilità, appello del comitato: "Contrari, ma sempre aperti al dialogo"

Il comitato per la viabilità di Impruneta si appella all’amministrazione per "un dialogo democratico". Nato per chiedere ripensamenti e variazioni sulla nuova viabilità nel cuore del capoluogo, dopo la pedonalizzazione di piazza Buondelmonti, il gruppo costituito da oltre 200 membri tra commercianti e cittadini ribadisce la sua volontà di "contribuire attivamente al miglioramento del nostro Comune". Il tema "caldo" del momento è stato affrontato durante l’ultima seduta del consiglio comunale; ma il comitato, preso "atto delle decisioni e delle proposte della giunta e del consiglio", si dice rammaricato "per il fatto alcuni nostri membri siano stati oggetto di scherno da parte di alcuni consiglieri". Eppure, dicono, "continuiamo a rimanere aperti al dialogo costruttivo: solo attraverso un confronto rispettoso e inclusivo si possono trovare soluzioni efficaci ai problemi di viabilità e di sviluppo locale". La nuova viabilità, secondo i rappresentanti del comitato, sta mettendo in difficoltà le attività commerciali: il senso unico ad anello in centro, tiene lontani i clienti, in particolare chi viene da Strada. Da tempo chiedono delle modifiche, ma l’amministrazione ha confermato le sue scelte, da rivedere a un anno dall’inizio della sperimentazione, ossia maggio prossimo. "Invitiamo tutti coloro che non condividono il percorso intrapreso dal Comune a unirsi a noi – dicono dal comitato -, confidando che in futuro il consiglio comunale valorizzi e supporti la partecipazione civica, promuovendo un dialogo aperto e rispettoso con i cittadini".