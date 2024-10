Nuova Toti, il dossier si sblocca. La sistemazione a verde può partire

San Vincenzo a Torri, per la nuova Toti può partire la sistemazione a verde dell’area esterna. L’amministrazione, attraverso la determinazione del dirigente competente, ha dato il via libera all’indennità d’esproprio per le aree da 270 mq. Un atto che permette di procedere con il progetto. I lavori sono in ritardo sulla tabella di marcia di almeno un anno, ma finalmente grazie all’arrivo dei materiali, e all’atto che sblocca il completamento dell’area esterna, parrebbero indirizzati verso il completamento, tanto che l’amministrazione ipotizza la fine del 2025 come data di consegna. L’esproprio dei terreni porterà ad ampliare il giardino pubblico e realizzare anche la nuova piazza Vezzosi, non prevista nel progetto iniziale.

Ma la nuova amministrazione ha deciso di inserire come valore aggiunto allo sviluppo dell’area. La nuova Toti sarà su due piani con cinque aule, un atrio d’ingresso che avrà funzione di agorà anche per eventi pubblici, una mensa, pensata per ospitare attività didattiche in base al metodo educativo montessoriano, ovvero "una nuova scuola aperta".