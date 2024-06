Nuova pista di Peretola, scontro politico tra Italia Viva e Sinistra

Finiti i ballottaggi,riparte la querelle politica. E ancora una volta al centro c’è l’ aeroporto. Le osservazioni presentate dai Comuni di Sesto e Campi contro il nuovo masterplan firmato da Enac e controfirmato da Toscana Aeroporti, che ribadiscono il no netto all’ampliamento dello scalo fiorentino, fanno saltare i nervi a Italia Viva. "Appena finiti campagna elettorale e ballottaggi, arriva il no alla nuova pista di Peretola da parte della sinistra, chiedendo in pratica che la situazione rimanga così come è – tuona il presidente di IV per Sesto e Calenzano Leonardo Pagliazzi – Quali sono le alternative: o rimane tutto così come è, compreso il caos continuo per chi, anche per lavoro, parte e arriva da Peretola; o facciamo la nuova pista e chiudiamo l’attuale, con miglioramenti enormi, anche per l’impatto acustico". Al presidente IV non piacciono i toni usati dai sindaci di Sesto e Campi: "Immaginiamo che arrivi un ricorso amministrativo, con buona pace di quello che pensava il Pd regionale. Non sorprende che la sinistra che governa nella Piana sia contraria; casomai sorprende il PD. Il loro silenzio, quando va bene, o la loro posizione opposta allo stesso partito di Firenze e della Regione, non possono che sorprendere. La nuova pista è utile e necessaria. Ogni partito prenda posizione e che sia una posizione senza distinzioni a 500 metri di distanza". Plaude invece la posizione del Comune di Sesto, il segretario comunale del circolo di Sinistra Italiana Federico Giuntini. "Le osservazioni inviate al ministero al masterplan per la nuova pista di Peretola, sono un lungo e dettagliato elenco che va dalla mancata considerazione delle sentenze, alla valutazioni di carattere sanitario e ambientale – sottolinea -. Sinistra Italiana ha sempre sostenuto l’incompatibilità del nuovo aeroporto con il nostro territorio: è un’opera inutile e dannosa e confermiamo la necessità di sviluppo del Parco della Piana".