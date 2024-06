Nuova giunta Nominata la squadra. Il sindaco sceglie cinque assessori

Tra esperienza, novità e continuità. Anche Pontassieve ha la sua Giunta. Il nuovo sindaco Carlo Boni ha infatti nominato la squadra che lo compagnerà nel corso del mandato, composta da due donne e tre uomini, oltre a neo eletto sindaco. Il sindaco Boni si occuperà direttamente di Urbanistica, Politiche culturali e biblioteca, Polizia municipale, Partecipate, Decoro urbano, Rapporti istituzionali e con la Città Metropolitana, Rapporti con le associazioni e volontariato, Pari opportunità e politiche di genere, Cooperazione internazionale, Politiche per la sostenibilità, transizione ecologica e digitale. All’Assessore e Vice sindaco Filippo Pratesi vanno invece Lavori Pubblici, Patrimonio, Edilizia privata, Ambiente e rifiuti, Politiche energetiche, Pnrr, Attività produttive, Politiche per il lavoro e formazione professionale. Chiara Bartolini lavorerà poi su Politiche socio sanitarie, Sds e casa di comunità, Terza età e famiglia, Politiche per l’inclusione e attuazione Peba, Terzo settore, Educazione alla salute, Politiche abitative, Politiche per il turismo e sviluppo territoriale. A Martina Betulanti le deleghe per Politiche per la scuola, Partecipazione e cittadinanza attiva, Cultura della Memoria e della Legalità, Politiche interculturali, Mobilità e Trasporti e Gemellaggi. Mattia Canestri sarà referente per Educazione motoria, Sport e tempo libero, Politiche giovanili, Economia civile e commercio, Comunicazione ed Urp.

Infine Stefano Gamberi, con le deleghe a Bilancio, Tributi ed entrate, Personale e organizzazione, Rapporti con il Consiglio Comunale, Agricoltura, Caccia e pesca. Le nomine della Giunta andranno anche a modificare la composizione del nuovo consiglio comunale. I consiglieri eletti - con record di preferenze - nella lista Pd, ovvero Betulanti e Gamberi, entrando in Giunta lasciano il posto ai primi non eletti, che sono Simona Capanni ed Eleonora Palchetti. Lo stesso vale per la consigliera Chiara Bartolini, della lista Pontassieve al Centro, che da neo-assessora lascia lo scranno del consiglio al primo dei non eletti nella lista, Francesco Rossi.