Firenze, 20 dicembre 2021 - E' partita la demolizione dell'ex Panificio Militare di via Mariti. In due anni circa sorgerà, al posto dell'attuale costruzione, una nuova Esselunga, con la riqualificazione dell'aria di via Mariti e via del Ponte di Mezzo. Per cinquant'anni la zona è rimasta abbandonata.

Adesso cambierà tutto, con la struttura commerciale, un giardino e un nuovo parcheggio. L'area dunque si apre ai cittadini, per un progetto tutto improntato sulla sosenibilità ambientale, il verde, la mobilità ciclabile. Nel cantiere lavorano attualmente dalle 90 fino alle 200 persone nei momenti in cui è a pieno ritmo. I lavori erano iniziati già nell'estate 2021 con la realizzazione di tutti i sottoservizi necessari nelle strade intorno alla grande area.

I mezzi da demolizione hanno iniziato il loro lavoro. La struttura piano piano sarà completamente cancellata. Un momento importante per il Quartiere 5.

Realizzato negli anni venti del novecento, il complesso è stato utilizzato come Panificio Militare fino al 1936 per fornire generi di prima necessità alle strutture militari della città; in seguito è stato utilizzato solo come magazzino e rimessa. Dismesso definitivamente alla fine degli anni '70 è stato poi abbandonato.

Con il piano di recupero, il complesso (attualmente chiuso) sarà reso ‘permeabile’ al tessuto urbano circostante attraverso un sistema di percorsi, spazi e funzioni che rivitalizzeranno e riqualificheranno l’area. Nel dettaglio, sono previsti oltre 5200 mq di aree di uso pubblico suddivise tra un giardino (oltre 3100 mq all’angolo fra via Ponte di Mezzo e via Mariti) e un parcheggio alberato a raso (oltre 2100 mq con accesso e uscita da via Mariti).

I due livelli interrati sono destinati a parcheggio di servizio alla struttura commerciale per circa 536 posti auto. Esselunga si è assunta, oltre alla realizzazione a proprie spese dell’area verde a uso pubblico e del parcheggio ad uso pubblico fra via Mariti e via Ponte di Mezzo, un impegno complessivo di oltre 4milioni di euro in opere di urbanizzazione e riqualificazione della zona, tra cui: la realizzazione di un nuovo percorso ciclabile lungo via Mariti (lato Panificio) da piazza Dalmazia a viale Redi; la realizzazione di una rotatoria tra via del Ponte di Mezzo e via dei Marignolli, nonché tra via Mariti e via Giovanni da Empoli; la sistemazione e riqualificazione del parterre centrale alberato di via Mariti; l’estensione del parterre centrale alberato nel tratto di via Mariti tra via del Ponte di Mezzo e piazza Dalmazia; la riqualificazione dell’area verde adiacente al bar Strizzi Garden; il finanziamento del ponte che il Comune realizzerà per l’attraversamento ciclo-pedonale del torrente Mugnone.