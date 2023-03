Novoli Terza Torre per la Regione Quattordici piani di uffici e sale

di Lisa Ciardi

Una torre di 14 piani (più il piano terra e due interrati) nascerà a Novoli, svettando verso il cielo per 55 metri. Si tratta della nuova sede della giunta toscana e degli uffici della Regione, in base al progetto presentato da un gruppo di architetti guidato da Carlo Terpolilli e primo classificato dell’apposito bando. Per costruire la cosiddetta Terza Torre, la Regione ha stanziato 35 milioni di euro, che arriveranno a 52 per l’intera riqualificazione del centro direzionale, con il restyling dell’esistente e gli arredi. L’obiettivo è arrivare, già a fine 2023, ai bandi di gara, per poi concludere l’intervento fra il 2027 e il 2028.

Secondo il progetto, presentato ieri alla presenza della rettrice dell’Università di Firenze Alessandra Petrucci, nella Terza Torre troverà posto la nuova sede della presidenza, collocata nel punto più alto. Ci saranno poi la sala giunta, la sala stampa, uno spazio espositivo, sei aree per gli assessorati e tre direzioni. In tutto, conterrà circa 350 nuove postazioni di lavoro, mentre sommando le altre due torri si arriverà a un totale di circa 1700 persone.

Al piano terra, in una struttura autonoma ma integrata, verrà realizzata la nuova sala operativa e di telecontrollo (h24), mentre all’esterno nasceranno parcheggi interrati, un auditorium per circa 350 posti e un giardino pensile.

"Il progetto vincitore – ha spiegato la commissione presieduta dal direttore generale della Regione, Paolo Pantuliano, motivando la scelta - si è contraddistinto per avere adottato una soluzione compositiva interessante, volumetricamente emergente e potenzialmente iconica, caratterizzata da scelte di involucro e di impianto ispirate a principi di sostenibilità ambientale ed efficienza energetica".

Fra queste, l’uso di impianti fotovoltaici e il ricorso a soluzioni per il riutilizzo delle acque piovane. "Grazie alla nuova struttura – ha detto il presidente Giani - potremo raccogliere in un unico luogo tutto il personale della Regione attualmente sparso in vari immobili in affitto a Firenze. Lavoreremo tutti meglio e taglieremo i costi. Penso ad esempio alla sede dell’assessorato alla sanità che oggi si trova in via Alderotti e che costa circa 700mila euro l’anno d’affitto, ma anche alla sede della Protezione civile per la quale se ne spendono altri 200mila euro. In circa 3040 anni, risparmiando queste spese, avremo recuperato l’intero investimento".

La novità porterà, ovviamente, una serie di cambiamenti negli altri palazzi fiorentini oggi utilizzati dalla Regione. Se da un lato verranno liberati quelli in affitto, Palazzo Strozzi Sacrati, il bellissimo edificio che oggi ospita la giunta, proprio dietro al Duomo, diventerà un museo dedicato alla storia, alla cultura e all’identità della Toscana, mantenendo però anche alcune funzioni rappresentative della presidenza.