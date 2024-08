Novoli, ragazza disabile derubata della carrozzina: “La cattiveria umana non ha limiti”

Firenze, 7 agosto 2024 - “Mi domando come si possa arrivare a rubare una sedia a rotelle. Quelle erano le mie gambe. La carrozzina mi serviva per sentirmi più libera e pure per allenarmi per una gara a ostacoli prevista per settembre”.

È molto amareggiata Elisa Malagoli. 43 anni, disabile, la signora non trattiene la rabbia e lo sconcerto: “Quando oggi sono scesa per andare in palestra e non l’ho più vista mi sono proprio sentita persa. E avvilita. L’avevo lasciata accanto al portone, all’interno dell’area condominiale. Come si può esser così cattivi da fare un dispetto ad una persona con disabilità? Io credo proprio che di questo si tratti: di uno stupido dispetto. Chi davvero ha necessità di una carrozzina non va certo a rubarla”. Elisa abita a Novoli, in un grande condominio di via Villa Demidoff. “Purtroppo la situazione qui è molto peggiorata - accusa Elisa -. Ci sono parecchi sbandati che gravitano in zona. Ma non credo che la carrozzina mi sia stata sottratta per poi essere rivenduta e, così, ricavare qualche spicciolo… E’ vero che ne succedono di tutti i colori, ma mi pare incredibile che possa esistere anche un mercato di questo tipo… Ad ogni modo, chissà”.

Adesso Elisa per spostarsi può fare affidamento solo sulla sua carrozzina elettrica. “Ma è un’altra cosa - spiega -. Non la posso ad esempio piegare e mettere in un bagaglio per andare da qualche parte con un’amica. E poi non mi è certo utile per allenarmi in vista di questa gara particolare, cui tengo moltissimo”. Così, Elisa dovrà noleggiare una carrozzina simile, perchè “tra ricetta del medico curante, visita dal fisiatra e autorizzazione da parte dell’Asl”, prima di poter avere un’altra carrozzina manuale “passeranno come minimo due-tre mesi, visto oltretutto che siamo in pieno agosto”. “Ma il noleggio per me rappresenta una spesa di cui avrei fatto francamente a meno”, protesta Elisa. Che lancia un appello: “E’ probabile che la mia carrozzina sia stata buttata da qualche parte, magari non lontano da qui. Per favore, se la vedete contattatemi attraverso La Nazione”.