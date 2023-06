Novemila ragazzi agli esami di terza media Ieri la prima prova scritta: il tema d’italiano

La carica dei novemila. Sono iniziati ieri mattina gli esami di terza secondaria di primo grado per buona parte degli studenti che a settembre siederanno tra i banchi delle superiori. Alcuni invece, come gli alunni dell’istituto comprensivo Vespucci, inizieranno stamani. Tra le tracce proposte ai ragazzi, temi come l’amicizia, il coraggio, ma anche la paura. Nello specifico, i ragazzi alle prese con il primo esame della vita di studenti sono 9036, di cui 407 iscritti alle paritarie. 68 i ragazzi che affrontano la prova da esterni. Le prove, come i calendari, sono predisposte dai singoli istituti. Passata la pandemia, l’esame è tornato alla formula pre-Covid, con tre scritti (Italiano, Matematica, lingue straniere) e un colloquio finale orale.

L’esame, ricordano dal Ministero, ha lo scopo di valutare le conoscenze acquisite dallo studente con particolare attenzione alla capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, alla conoscenza della lingua italiana e alle competenze logico-matematiche, in educazione civica e nelle lingue straniere. In base ad un sondaggio di Skuola.net, solo uno studente su dieci manifesta una certa sicurezza. Circa la metà ha un atteggiamento di cauto ottimismo. E quattro su dieci ammettono preoccupazione. Le prove che più preoccupano? Lo scritto di matematica, manco a dirlo, ed il colloquio finale. In linea generale, però, anche se non è più obbligatoria, le scuole hanno mantenuto la tesina. E questa aiuta non poco i ragazzi.

Il 21 giugno scatterà invece l’ora x per quanto riguarda l’esame di Maturità. Sono 29.822 i ragazzi toscani alle prese con l’esame da sempre più temuto. 820 le commissioni, per un totale di 1630 classi coinvolte. Solo a Firenze i candidati sfiorano quota 8mila. Si partirà come sempre con la prova d’italiano, comune a tutti gli indirizzi. Si proseguirà il 22 giugno con la seconda prova, che riguarda le discipline caratterizzanti i singoli percorsi di studio. Infine, il colloquio finale. E come ogni esame di Maturità che si rispetti, online impazza il toto-tema. D’Annunzio, Don Milani, Manzoni. E poi Margherita Hack, la violenza contro le donne ed i cambiamenti climatici. Solo per citare i temi più gettonati.

Elettra Gullè