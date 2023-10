Novemila alberi sul monte S. Michele

Oltre 9mila alberi saranno piantati sul Monte San Michele a Greve. Si tratta di un progetto di forestazione della Città Metropolitana per il quale il Comune mette a disposizione nove ettari. "L’intervento – spiega il sindaco Paolo Sottani – non solo mira alla valorizzazione dei caratteri di marcata naturalità dell’area che per il Chianti e l’intera regione rappresenta un importante polmone verde da preservare. Ma vuole favorire la biodiversità e tutelare i processi ecologici legati a ecosistemi funzionali e resilienti".

La proposta progettuale sarà presentata dalla Città Metropolitana al ministero dell’Ambiente per un intervento di forestazione finanziato dal Pnrr. "Un intervento di questo tipo – continua l’assessore all’Ambiente Stefano Romiti – non potrà che rivelarsi fondamentale per valorizzare le aree rurali, i paesaggi antropizzati e contribuire a ridurre l’inquinamento atmosferico e le procedure di infrazione della qualità dell’aria".

Il Comune di Greve si è impegnato a collaborare con gli uffici della Città Metropolitana preposti alla progettazione degli interventi e fornirà supporto tecnico per eventuali successive richieste di documentazione e integrazioni nella fase progettuale e nella fase di esecuzione degli interventi. Le aree individuate e cedute sono coerenti dal punto di vista della pianificazione urbanistico-territoriale con le finalità del progetto.

AnSet