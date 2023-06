Notturna di S.Giovanni Si correrà sabato 17 per le vie del centro

Torna sabato 17 la ‘Cetilar Run-83a notturna di San Giovanni’, la seconda corsa più antica d’Italia. Si corre sulla distanza di 10 km ed è prevista anche la non competitiva da 4 km: la partenza è alle 21 da piazza Duomo, luogo anche dell’arrivo. Il percorso è tutto nel centro storico e questo rende la corsa davvero suggestiva. La manifestazione è organizzata da Firenze Marathon, in collaborazione con Atletica Firenze Marathon, con il patrocinio del Comune, di Coni e Fidal mentre lo sponsor tecnico è Joma: lungo il percorso saranno 250 i volontari di Firenze Marathon. L’evento si svolge, come da tradizione, nell’ultimo sabato che precede la festa del Patrono di Firenze, San Giovanni Battista, il 24 giugno: per l’occasione è stata creata una maglia ufficiale tecnica che, con una grafica, ripercorre i monumenti più importanti che si troveranno lungo il percorso. Nel 2022 tra i 1500 partenti la vittoria in campo maschile è andata al burundiano Jean Marie Niyomukiza, portacolori della Libertas Unicusano Livorno. Tra le donne Catherine Wanjiru Njiha, keniana dell’Orecchiella Garfagnana.

"Mettiamo a disposizione di Firenze una struttura organizzativa collaudata - ha detto il presidente del Comitato organizzatore Giancarlo Romiti - e ringrazio particolarmente, oltre che tutti gli altri partner, la Joma, sponsor tecnico dell’evento che tra l’altro veste anche le squadre di atletica dell’Atletica Firenze Marathon che proprio domenica scorsa ha vinto lo scudetto con la squadra assoluta maschile per la prima volta nella storia della società e riportando a Firenze il Tricolore dell’atletica dopo 87 anni"."La seconda notturna più longeva d’Italia - ha sottolineato l’assessore allo sport Cosimo Guccione -. Un appuntamento che è una festa dello sport: ci saranno gli appassionati che potranno divertirsi con la ludico-motoria e grandi campioni e campionesse che si contenderanno la dieci chilometri in una corsa dall’alto tasso agonistico".

Niccolò Gramigni