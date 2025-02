Notte di spaccate a Monticelli e a Novoli. I negozianti esasperati: "Siamo inermi"

Notte di spaccate, quella tra martedì e mercoledì. I ladri ne hanno messe a segno quattro nella attività commerciali fiorentine, di cui una fortunatamente andata a vuoto: quella accaduta al Gastroforno, in via Fra Diamante angolo via Pisana a Monticelli. Qui il malintenzionato ha sfondato la porta a spallate, ma fortunatamente è scattato il sistema d’allarme. Non ha fatto neanche in tempo a entrare nella bottega che subito "dal citofono la guardia giurata in telecollegamento gli ha detto che stavano arrivando, inoltre è partito il fumogeno che ha creato una nebbia dove era impossibile vedere e muoversi. Fortuna che il sistema ha funzionato ed è scappato, ma ha piegato l’infisso", mostra il titolare Bruno Luciano. Alle 3 di notte hanno sfondato la vetrata e poi le vetrine interne dell’Osteria del quinto quarto in via delle Cascine. Si sono poi introdotti dentro, dove hanno rubato tre coltelli professionali, alcune bottiglie di vino e hanno sbarbato la cassa con circa quattrocento euro al suo interno: "Oltre alle spese della vetrata, il danno maggiore – dicono i gestori –. Oggi non potrò neppure a lavorare, senza cassa. Non ne possiamo più, è già la terza volta che ci entrano i ladri La prima addirittura rimasero chiusi dentro i ladri e ci toccò a venirli a liberare a noi, le comiche. La polizia ci disse che gli stessi delinquenti erano già stati colti appena tre giorni prima. Siamo inermi, è un continuo: l’unica è tenere l’attenzione alta tra la cittadinanza, e al primo sospetto chiamare subito il 112". Sul caso indaga la polizia, coadiuvata anche dalle immagini di videosorveglianza.

Sempre in zona Novoli hanno fatto visita a Dory Hair Style in via Valdinievole: "Non so a che ora sia successo, perché mi hanno rubato la scheda di memoria delle telecamere – premette la parrucchiera – Ma alle 6,22 mi ha chiamato la Polizia perché i tassisti della società qui accanto avevano visto la vetrina rotta. L’hanno sfondata con un tombino. Hanno rubato il fondocassa, circa 50 euro solamente, ma è a lasciarmi basita è che hanno rovesciato tutti mobili e messo sottosopra, cosa pensavano di trovare in un negozio di parrucchiere?", si domanda la titolare. Infine, spaccata e furto anche per un noto negozio di elettronica in via Pratese.

Carlo Casini