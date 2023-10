Notte al Museo di Palazzo Vecchio, un'esperienza unica!

Un’esperienza unica: dormire tra i tesori fiorentini. Stasera, a grande richiesta, torna la "Notte al museo" di Palazzo Vecchio, iniziativa Comune di Firenze e Mus.e. L’esperienza by night tra le sale monumentali e gli spazi suggestivi del Palazzo si suddivide in una prima parte durante la quale bambini e genitori svolgono un’attività lungo il percorso museale, riservato a loro, per poi ritrovarsi tutti nel Salone dei Cinquecento dove viene trascorsa la notte tra sacchi a pelo e giacigli approntati dai partecipanti, sotto ’il cielo dorato’ dell’ambiente più famoso del palazzo della Signoria. L’iniziativa è gratuita ma su prenotazione.