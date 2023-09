Note solidali, ecco il concerto a favore di Anpas

Quadruplo concerto venerdì a favore di Anpas con rock band alla Casa del Popolo di Grassina per solidarietà: dalle 19 si esibiranno i Linda & the Off Keys, i Blue Lotus Wine, i Nothing for Breakfast e I Super Bad selezionati da Play Loud. Mattatore della serata sarà lo speaker e autore radiofonico Gianfranco Monti, che accompagnerà anche i saluti istituzionali e alcuni brevi video illustrativi dei progetti sociali promossi dalle Pubbliche assistenze. Per tutta la serata, intitolata "Nota (SOL) ideale", i volontari dell’associazione saranno a disposizione con stand informativi per dare informazioni sulle attività e iniziative in corso, tra cui i progetti "Buona Strada" (per promuovere le giuste abitudini legate a guida e sobrietà), il servizio civile, la donazione di sangue e la formazione dei giovani sulle tecniche di primo soccorso. "Durante i cambi palco – annuncia Luca Vetrini di Anpas - ci saranno le testimonianze delle varie attività di volontariato a sostegno della cittadinanza".