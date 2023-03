I trent’anni degli “angeli dei trapianti”: oltre 12mila missioni compiute. Le loro storie in un libro

Trapianti, in viaggio con il volontario del Nopc per consegnare il midollo

La burocrazia rischia di far saltare il trapianto. "Un lasciapassare per i volontari"

Firenze, 11 marzo 2023 - Il Nucleo operativo di protezione civile di Firenze festeggia 30 anni di attività: gli “angeli dei trapianti” esperti nella logistica hanno portato a termine in questi tre decenni oltre 12mila missioni. Che significa oltre 12mila vite salvate prelevando e consegnando le cellule necessarie ai malati per i trapianti di midollo. Un’idea originale di Massimo Pieraccini, che il Nopc lo fondò trent’anni fa: un’associazione fiorentina ma che conta su una rete di volontari in tutto il mondo. Perché si sa, il donatore può essere in Sudamerica e il ricevente in Europa, ecco perché è così preziosa l’esperienza di questi angeli capaci di volare in poche ore in tutto il globo per portare a termine una missione: perché perdere un aereo può mettere a rischio una vita. Pieraccini è il padre e il volto del Nopc ma insieme a lui ci sono tante persone che costituiscono una realtà straordinaria.

Massimo Pieraccini

Il primo evento del trentennale è stata la presentazione del nuovo libro nella sala Dino Campana della biblioteca delle Oblate di Firenze: “Vite per la vita anche in pandemia” (ed. Tassinari), una raccolta di testimonianze dei volontari che raccontano le loro missioni durante la pandemia. Perché è già difficile fare quello che fanno i volontari del Nopc in condizioni normali - tra scioperi, ritardi, burocrazia - figuriamoci con il Covid, gli aerei fermi, le frontiere chiuse. Sembra quasi un romanzo che si legge tutto d’un fiato ma con un valore aggiunto: non è finzione, non è realtà romanzata, è vita vera.

Eppure l’attività del Nopc non si è mai fermata. Nemmeno in quei giorni terribili, in cui Pieraccini dovette affrontare anche la morte del padre, tra i primi fiorentini a perdere la vita per il maledetto Covid.

Tra i presenti alle Oblate il presidente della Regione, Eugenio Giani, la vicesindaca Alessia Bettini, l’assessore Titta Meucci, il presidente del Quartiere 2 Michele Pierguidi, l’artista Elisabetta Rogai (che ha illustrato la copertina con una delle sue opere), mentre è intervenuta in video Nicoletta Sacchi, direttrice del registro italiano dei donatori di midollo osseo. L’incontro è stato moderato dalla giornalista Nadia Fondelli.