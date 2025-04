Non si fermano all’alt. Fuga folle con l’auto

Non si fermano all’alt della polizia municipale. E quello che ne scaturisce è un vero e proprio inseguimento per le strade di Campi che dal viale Paolieri si è protratto fino nei pressi di Villa Montalvo. L’auto in questione, infatti, ha richiamato l’attenzione degli agenti per l’alta velocità con cui stava transitando e quando questi hanno provato a fermarla non c’è stato niente da fare. A bordo due uomini, entrambi marocchini e irregolari in Italia, rispettivamente di 29 e 24 anni che, una volta fermati, hanno dato non poco filo da torcere alla Municipale.

Ne è nata anche una breve colluttazione: il ventinovenne è stato immobilizzato dagli agenti, l’altro è riuscito a scappare nonostante il tempestivo intervento di una seconda pattuglia della Municipale sopraggiunta sul posto. L’uomo fermato, con precedenti di polizia, è stato portato al comando per gli atti del caso. All’interno dell’auto, invece, risultata rubata nei giorni precedenti, sono state rinvenute sostanze stupefacenti.

Il ventinovenne è stato pertanto denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione e per ingresso e soggiorno illegale nel territorio italiano ai sensi del testo unico sull’immigrazione. Un’azione, questa, che fa seguito a tutta una serie di controlli che la municipale campigiana ha intensificato nelle ultime settimane grazie al lavoro degli agenti di vigilanza esterna e pronto intervento. E che hanno portato a una serie di sanzioni: la prima al conducente di un’auto per guida in stato d’ebbrezza con ritiro della patente. Successivamente è stato multato il conducente di un’auto per non aver dato, in via San Quirico, la precedenza ai pedoni in corrispondenza dell’attraversamento pedonale. Lo stesso è stato sanzionato anche per circolazione contromano e per avere oltrepassato la striscia longitudinale continua di separazione del senso di marcia: per le tre infrazioni commesse l’uomo ha subìto in totale la decurtazione di 14 punti sulla patente.

Le due ultime infrazioni sono state contestate anche a un’altra persona in transito in via Einstein mentre in via Botticelli è stato fermato il conducente di un’auto di lusso risultata sprovvista di revisione e copertura assicurativa Rca, scadute rispettivamente nel 2024 e nel febbraio 2025.

Il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo propedeutico alla confisca. Il conducente, residente a Campi, è stato sanzionato anche per guida con patente sospesa fino al mese di ottobre 2025. Per tale motivo il documento di guida sarà revocato. Infine, in via Rossini, una donna è stata sanzionata per guida con telefono: per lei è scattato anche il ritiro della patente propedeutico alla successiva sospensione da 15 giorni a 2 mesi.