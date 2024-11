Non è mai troppo tardi per Manzi

Morandi

La televisione italiana durante i suoi 70 anni di vita ci ha spesso regalato personaggi indimenticabili. È il caso di Alberto Manzi (1924-1997) docente, pedagogista, scrittore e politico che a partire dal 1960 fino al 1968 ha condotto la trasmissione televisiva “Non è mai troppo tardi” dove insegnava agli italiani - che all’epoca contavano ancora numerosi analfabeti – nozioni di scuola elementare con alcune metodologie didattiche che per l’insegnamento erano da considerarsi innovative. La trasmissione andava in onda poco prima di cena, per consentire a chi lavorava, di seguire queste lezioni durante le quali il maestro utilizzava un grande blocco di carta montato su un cavalletto dove scriveva con una matita a carboncino. Per ricordare Alberto Manzi nel centenario della nascita, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy il 3 novembre ha emesso un francobollo commemorativo da € 1,25 dove viene riprodotto il ritratto del “maestro” inserito tra un traliccio ricetrasmittente e un televisore anni ‘60.