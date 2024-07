"Non chiudete con mandate". E svaligiano gli appartamenti

L’ultimo ritrovato dei ladri di appartamento, un tranello per i turisti in piena regola. ’Molto importante non chiudere la porta con la chiave dall’esterno’, è il cartello, scritto in inglese, e affisso all’ingresso degli appartamenti in affitto agli stranieri in palazzo di via del Moro. Un originale ed ingegnoso escamotage che permetterebbe agli scassinatori di entrare nell’appartamento in pochi attimi, e con l’uso di una semplice lastra aprire la serratura, chiusa senza mandate di sicurezza. A facilitare l’impresa, insomma, sarebbero gli stessi inquilini. “Menti“ di questa trappola, due giovanissimi, fermati dalla polizia. I due, una ragazza di 20 anni ed un ragazzo di 16, sinti, si sarebbero incamminati verso il centro storico, seguiti dai Falchi della squadra mobile, che li stavano tenendo d’occhio. Il controllo sarebbe scattato quando i due si sarebbero fermati per aprire lo zaino, lasciando intravedere delle buste riportanti marchi di note firme della moda italiana. La refurtiva consisteva in diverse paia di scarpe (qualche migliaio di euro il valore commerciale), portate via pochi attimi prima proprio dalla palazzina di via del Moro, in un appartamento abitato da alcune turiste statunitensi.

Dallo stesso zaino sono inoltre saltati fuori 3 cacciaviti a taglio e 2 chiavi inglesi, mentre dalla borsa che la 20enne aveva a tracolla, un paio di forbici e una lastra in plastica, “arma“ con cui far scattare la serratura senza mandate.

Le americane hanno poi confermato di aver lasciato la loro abitazione senza chiudere a chiave, seguendo in buona fede le indicazioni riportate sul cartello affisso fuori.

L’inganno è stato teso anche ad altri inquilini, di avvisi simili infatti, sui quali gli investigatori stanno ora indagando per scoprirne l’origine, i Falchi ne hanno trovati almeno due nello stesso edificio.

In risposta all’ingegnoso cartello la Polizia rivolge un appello ai turisti stranieri, e non solo, ’Pay attention! Lock up the door of your apartment’, ovvero ’Attenzione! Chiudi sempre a chiave la tua porta di casa’. La vicenda si è conclusa, inoltre, con un ringraziamento delle tre statunitensi ai Falchi che hanno riportato loro tutta la refurtiva. "Dio benedica la polizia italiana, “il” migliore del mondo".

Chiara Ottaviani