Noce e Tavarnelle più vicine. Nuovo percorso a piedi e in bici

Un camminamento pedonale pensato anche in chiave turistica. È la pista ciclopedonale che collegherà la località Noce a Tavarnelle. Una strada pensata non soltanto per il benessere dei cittadini e per una mobilità sostenibile, ma anche per poter godere del territorio. Ad eseguire i lavori per 460mila euro, iniziati da qualche giorno, è la ditta Masini. Si tratta di "due chilometri nella natura chiantigiana - dichiara il sindaco David Baroncelli – costeggiati da vigneti e uliveti. Ma dove sono presenti anche la secentesca Villa Salvini, dimora storica appartenuta alla nobile famiglia Naldini Del Riccio e la vicina chiesa di San Bartolomeo a Palazzolo". Il camminamento "è il primo che realizziamo come Comune unico di Barberino Tavarnelle e stiamo già pensando ad un altro percorso pedonale che unirà Marcialla a Tavarnelle di cui abbiamo elaborato uno studio di fattibilità", chiosa Baroncelli. I camminamenti pedonali oltre alla loro naturale funzione per il movimento all’aperto, "rappresentano importanti volani di promozione e utilizzo turistico culturali". Il percorso sviluppato in parte lungo la carreggiata della strada, in parte in un’area poco distante, avrà una pavimentazione colorata in cemento. Sarà un percorso che potrà essere usato dai cittadini anche per raggiungere il cimitero di Palazzuolo. Il camminamento si estende e interessa via Palazzuolo e Strada di Noce.

AnSet