"No all’ipotesi della moschea nell’ex cinema Colonna sul lungarno" Nasce un comitato di cittadini

Si è costituito un comitato spontaneo denominato ’FerrucciOrsini’ tra abitanti e operatori che gravitano nella zona che va da piazza Francesco Ferrucci a piazza di Gavinana con l’intento di salvaguardarne la viabilità, il decoro e le attività economiche. Presidente pro-tempore, Andrea Ricci.

La questione più urgente da risolvere, secondo i promotori del comitato, è l’ipotesi di collocare la nuova moschea di Firenze presso i locali dell’ex cinema Colonna sul lungarno Francesco Ferrucci, che il comitato ritiene non idoneo per questioni di viabilità, parcheggi e di ordine pubblico. Per chi volesse aderire è possibile scrivere all’indirizzo mail [email protected]