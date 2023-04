Nido Marini, svolta coop sociali Nuovo contratto per gli educatori

Gli educatori dipendenti delle cooperative sociali che si occuperanno, in appalto, dell’asilo nido Marini avranno un corretto inquadramento contrattuale e un aumento in busta paga di 80 euro al mese, pari al 6% della retribuzione. "Grazie alla contrattazione d’anticipo - sottolinea infatti la Fp Cgil - siamo riusciti ad ottenere il livello D2 per le educatrici dipendenti delle Coop Sociali che gestiranno il servizio al nido Marini. Il Comune ha infatti previsto, nella nuova gara, le risorse per riconoscere il livello contrattuale adeguato al titolo delle educatrici che lavorano nel nido, uno dei servizi in appalto che concorrono al sistema dei servizi alla prima infanzia comunale". Secondo il sindacato, fra l’altro, l’accordo sestese potrebbe o dovrebbe fare da apripista anche per altre amministrazioni comunali: "Continueremo a chiedere a tutti i Comuni – prosegue infatti Fp Cgil - di prevedere le risorse per il corretto inquadramento degli educatori e per la qualificazione di tutti coloro che operano nei servizi alla prima infanzia, servizi fondamentali per le bambine e i bambini e le nostre comunità sui quali non può essere accettabile risparmiare sulle risorse e sui diritti". Convinto sicuramente del passo il Comune di Sesto: "L’Amministrazione comunale – sottolinea infatti l’assessore alle Politiche educative Sara Martini (nella foto) - è impegnata a 360 gradi nella valorizzazione del personale educativo. Lo dimostra la scelta di inserire l’inquadramento del livello D2 per educatori in questa gara di appalto così come in quelle di prossima uscita nel corso di questo anno per i nidi a gestione affidata nel nostro territorio comunale. Lo conferma inoltre il concorso di prossima uscita per educatori di nido a tempo indeterminato per rafforzare il gruppo educativo dei nostri nidi".

Sandra Nistri