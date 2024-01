Nido Cecco Bilecco. La polemica di Iv

"Le proteste degli utenti producono un primo parziale risultato, ma lasciano tutti scontenti". A dirlo sono i rappresentanti di Italia Viva a Pontassieve, Massimo Calamai, Silvia Colombo e Luigi Fantini, che tornano sulla vicenda dell’asilo nido Cecco Bilecco. Una struttura che, in un primo momento, sembrava destinata alla chiusura ma che poi, nel corso delle settimane, sembra aver trovato una soluzione intermedia. Che accontenta qualcuno, ma non tutti. "Il Comune - dicono Calamai, Colombo e Fantini - ha comunicato che il nido continuerà l’attività per altri due anni, ma, chiuderà la sezione lattanti. Fatto questo comunque grave, perché depotenziando il servizio è evidente che si vuole puntare a una fine motu proprio. Stupisce che sull’onda delle proteste si riesca a trovare le risorse economiche, prima negate, per la prosecuzione dell’attività e viene da pensare che non si trattasse di una questione di costi ma di una scelta politica".