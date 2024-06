Neolaureati, l’occasione di lavoro. Comune alla ricerca di tirocinanti

Scadranno il prossimo mercoledì alle 13 i termini di presentazione delle candidature per tre tirocini nel settore Cultura, Biblioteca e Marketing del Comune. La possibilità, aperta da un avviso pubblico del Comune di Figline e Incisa, è rivolta a giovani laureati in possesso di una serie di requisiti: diploma di laurea triennale, specialistica o magistrale, conseguita non prima dei 24 mesi antecedenti la data di attivazione del tirocinio (1° luglio 2024); non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso ; essere inoccupato ed iscritto ad un Centro per l’impiego (alla data dell’attivazione del tirocinio). Non potranno presentare domanda gli iscritti ad albi professionali, coloro che già prestano o abbiano svolto attività di tirocinio nel Comune o presso altri enti e, infine, coloro che abbiano in corso o abbiano avuto con il Comune rapporti di lavoro o di collaborazione retribuita a qualunque titolo. La partecipazione alla selezione avviene esclusivamente mediante compilazione di un modulo di domanda on-line, tramite Spid e registrandosi al portale https://www.inpa.gov.it/. I tirocini avranno la durata iniziale di sei mesi con possibilità di proroga fino ad un massimo di 12 mesi; il numero di ore minimo da svolgere per ogni tirocinio è concordato tra le parti interessate in ogni singolo progetto formativo, in misura non inferiore alla media di 30 ore settimanali. Per ciascun tirocinio sarà previsto un contributo mensile di 500 euro.