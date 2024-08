Nel weekend la canicola saluta Firenze. Temperature in ribasso e temporali. Da domani previsto codice verde

Dopo un’altra giornata da bollino nero per il caldo – parliamo di ieri, giornata in cui le temperature hanno sfiorato nuovamente i 40° – il nuovo bollettino pubblicato dal ministero della Salute indica per oggi, a Firenze, codice giallo e per domani codice verde. Da parte sua il Centro funzionale regionale prevede un fine settimana caratterizzato da una grossa instabilita’ meteo. Nel capoluogo saranno possibili "rovesci o brevi temporali". Fenomeni per lo più isolati di moderata intensità, "non esclusi occasionali piogge forti e colpi di vento".