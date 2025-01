Nel magico mondo di Farollo e Falpalà

Siamo a Firenze, in via Antonio del Pollaiolo 166, e con una certa emozione entriamo nel mondo di Farollo e Falpalà, costellato di libri e di voglia di giocare. Sono proprio loro, Farollo e Falpalà, a raccontarci come è nata questa avventura e cosa accade tra questi volumi colorati: "La libreria Farollo e Falpalà è nata dal desiderio di creare uno spazio dedicato ai bambini e alle loro famiglie. Un luogo dove la lettura fosse un gioco e un piacere e in cui adulti e bambini potessero passare assieme del tempo di qualità. La libreria Farollo e Falpalà è nata perché volevamo creare qualcosa di bello, solido, stabile, che potesse darci un futuro come coppia e come famiglia. La libreria Farollo e Falpalà nasce con l’idea di avere un posto in cui stare bene".

Farollo e Falpalà nascono invece qualche anno prima: Chiara è di Avellino, classe 1982, laureata in antropologia, studia teatro, vive ad Avellino, poi Napoli, poi Roma. Di lavoro e di passione ha deciso di fare il Clown dottore negli ospedali. Il suo nome clown è Falpalà. Francesco è di Firenze, del 1983, si laurea in Scienze della Comunicazione a Siena, specialistica in Media Education a Roma, lavora per aziende e fondazioni e proprio a Roma incontra i clown dottori. Sceglie per sé il nome clown Farollo. Nel dicembre 2012 Chiara e Francesco decidono di sposarsi. "Farollo e Falpalà, probabilmente, sono sposati da sempre. Con il matrimonio abbiamo deciso di provare a creare qualcosa di nuovo: l’idea della libreria per bambini nasce in questo momento. Vogliamo creare un luogo dove poter esprimere la nostra creatività e passione per le storie, il gioco, la fantasia e i bambini. Pur lasciando la carriera da clown dottori, vogliamo che Farollo e Falpalà siano ancora vivi. Dopo aver seguito un corso di formazione con la rete di librerie indipendenti Cleio, il 14 dicembre 2013 abbiamo aperto i battenti della libreria. Ricordiamo ancora l’emozione di quel primo giorno. I locali, un tempo un negozio di elettricisti, li abbiamo completamente ristrutturati per creare un ambiente accogliente e colorato, dove i bambini potessero sentirsi a proprio agio. Abbiamo scelto arredi semplici, ma funzionali, un pavimento effetto parquet caldo, poltrone per l’allattamento, un divano di fronte a un camino con il fuoco sempre acceso (poco importa se è di cartone, scalda comunque). All’inizio, la libreria offriva una selezione limitata di libri, ma la nostra passione e la voglia di crescere ci hanno spinto a lavorare sodo. Abbiamo ampliato gradualmente la nostra offerta, selezionando con cura libri e giochi per tutte le età, dai più piccoli ai ragazzi (i primi anni potevamo definirci una libreria 0-10 anni, con il passare del tempo i nostri primi lettori sono cresciuti e abbiamo voluto seguirli, offrendo adesso una selezione 0-18)".

"Negli anni, Farollo e Falpalà è diventata un punto di riferimento per le famiglie fiorentine, di questo ne siamo orgogliosi: ce lo dimostrano le tante belle recensioni on line e le parole dei clienti che entrano per la prima volta su consiglio da amici. Organizziamo da sempre presentazioni con gli autori, laboratori creativi, letture animate e negli ultimi anni siamo fra i curatori di alcuni festival e rassegne di letteratura di livello cittadino come “La città dei giovani lettori“ (progetto dell’associazione Wimbledon), “Firenze Books“ con Confartigianato e altre tre librerie indipendenti, “Dialoghini urbani“ con le biblioteche civiche fiorentine. Nel 2015 abbiamo ricevuto il premio Villa Vogel alla Cultura assegnatoci dalla giunta del Quartiere 4, e nel 2022 è arrivato un altro importante riconoscimento: il premio Gianna e Roberto Denti, assegnato dalla rivista Andersen, che ci ha definiti la migliore libreria per bambini e ragazzi d’Italia, con una motivazione che ci ha riempito il cuore. Entrambi i premi adesso sono in bella mostra sul nostro pianoforte… un pianoforte vero, non di cartone! Farollo e Falpalà è un luogo in continuo movimento, dove le idee si susseguono e i progetti prendono forma. Ci piace sperimentare, provare cose nuove e creare un ambiente stimolante per tutti. La nostra libreria è un po’ come una casa, un luogo dove sentirsi accolti e coccolati, dove poter sfogliare un libro, giocare, partecipare a un laboratorio o semplicemente chiacchierare con noi".

Entriamo dunque nel mondo magico di Farollo e Falpalà.