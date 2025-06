Negozi, è boom di nuove attività: "Il segreto? Il senso di comunità"

Se grandi e piccole città sono alle prese con un triste calo della demografia dei negozi, specie quelli dei centri storici, Barberino Tavarnelle registra la tendenza opposta. Come testimoniano le nuove aperture registrate sul territorio. Giusy Esposito, estetista specializzata in medicina cinese e operatrice olistica da molti anni, dice di aver scelto di dare ascolto ai bisogni del corpo e dello spirito con "uno spazio di ascolto e accoglienza finalizzato al bilanciamento emotivo, al rilassamento e alla detossinazione di mente, anima e corpo". Elena Di Marco ha voluto realizzare un sogno imprenditoriale dopo essersi trasferita dalla Campania nel Chianti insieme alla famiglia, "una scelta coraggiosa – dichiara – che ho potuto mettere a segno grazie al sostegno della mia famiglia, mio marito e i miei figli senza il supporto dei quali non avrei realizzato questo investimento". E per Carla Marchiani che ha aperto un istituto di bellezza insieme alla figlia nel centro storico di Tavarnelle "è fondamentale il rapporto di fiducia che si costruisce con la comunità". Un’altra imprenditrice è Chiara Brandini profumiera, che punta sulle fragranze esotiche "che stanno andando per la maggiore con tanti i clienti, soprattutto uomini, che prediligono i profumi asiatici". Annalisa Bruno è la neo titolare di un centro massaggi "uno dove coltivare se stessi e in cui effettuo vari tipi di massaggi per tutte le età, comprese le donne in stato di gravidanza". Tre giovani sportivi ed esperti del movimento, Francesco e Lorenzo Martelli e Tommaso Ammannati, preparatori fisici, sono i titolari uno spazio poliedrico di personal training a Tavarnelle. "Il nostro obiettivo – commenta Martelli - è far ritrovare alle persone un buono stato di forma fisica connesso a uno stile di vita sano". Ad aver scelto Tavarnelle è la coppia Anna Cecchi e Andrea Massaini che si è trasferita da San Gimignano a San Donato in Poggio con l’attività ’Artista artigiano’ per la produzione locale di oggetti in legno e in ceramica. "Il senso di comunità che si respira a san Donato – dicono – è straordinario, siamo molto contenti perché non vendiamo solo ai turisti ma anche agli abitanti del posto". Infine per il giovane Ferdinando Olivo che ha preso la storica tabaccheria di Tavarnelle, "una scommessa in cui credo molto, non ho mai fatto questo mestiere ma ci voglio provare e mi impegnerò al massimo".