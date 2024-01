Concordia, Giani: “Il mio pensiero a bimba Dayana e alle altre vittime”

Firenze, 13 gennaio 2024 - "Per la piccola Dayana che aveva solo 5 anni e per le altre 31 vite spezzate. Tutti sull'isola del Giglio aprirono le porte delle proprie case per aiutare i naufraghi della Costa Concordia, una straordinaria solidarietà che dette il via a una delle più grandi operazioni di soccorso della storia. Tutta la Toscana si stringe nel ricordo di quella terribile notte". Lo scrive sui social il presidente della Toscana, Eugenio Giani, nell'anniversario del naufragio della nave Costa Concordia all'isola del Giglio (Grosseto). Una tragedia infinita, che provocò morti, distruzione interiore e che ancora si sente nell'aria di una meravigliosa terra, colpita al cuore.