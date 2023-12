Natale, luci e mercatini: tutti gli eventi sul territorio

Con l’accensione degli alberi di Natale venerdì, Reggello dà il via ai festeggiamenti con la consegna delle letterine a Santa Claus e canti natalizi degli studenti. Tanti gli eventi da qui al 6 gennaio, come i mercatini natalizi al Polivalente del Saltino e a Donnini, il Villaggio di Babbo Natale a Leccio e il presepe vivente a Tosi. Laboratori creativi alla biblioteca di Reggello e tanti eventi in musica, come il concerto del Maggio Musicale Fiorentino il 14 dicembre e poi le esibizioni della Corale di San Jacopo, la Reggello Swing Orchestra e il Piccolo coro del comprensivo. Il 10 dicembre torna il raduno dei Babbobike e il 17 spettacolo natalizio e presepe vivente al Circolo Ippico Equiplanet. Il Comune ha anche organizzato due centri invernali, "La lumaca sugli sci" all’infanzia di Cascia per i bambini dai 3 ai 5 anni e "Lettura per tutti" alla Biblioteca Comunale per i bambini dai 6 agli 11 anni.