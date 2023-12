Natale alle porte. Luci e incontri ecco gli eventi "Greve in Chianti ospita l'edizione 2023 di "Aspettando Natale": 50 appuntamenti in chiese, circoli, centri civici, piazze, musei e teatri. Un cartellone natalizio costruito grazie alla collaborazione di attività e associazioni. Si inizia oggi con "Un libro per Natale" e "Il libro dei desideri".