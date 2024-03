Nasce il "Wanda Caffè". Le ricette della nonna dalla prima colazione alla cena stile New York

"Sento ancora sul palato il sapore di quello che preparavamo insieme. La nonna ha viaggiato tanto, proprio come me. Viaggi autentici alla ricerca dei sapori del mondo, che ho voluto portare a casa per unirli ai piatti della mia infanzia".

La passione per la cucina di Enrica della Martira - ex concorrente di Masterchef 2014 e oggi apprezzata chef fiorentina - nasce proprio dallo stretto legame con nonna Wanda a cui ha voluto intitolare il suo caffè.

"Quando ero una bambina mi piaceva osservarla - racconta - e, negli anni, sono riuscita a rapire alcune ricette di cui era fortemente gelosa".

A Firenze, in via Pisana, nel cuore di San Frediano, apre infatti "Wanda Caffè". Un luogo aperto dal mattino fino alla sera con un All Day Menu, una proposta che spazia dalla colazione, al pranzo passando per il vero tè inglese fino all’aperitivo e all’imperdibile brunch della domenica, tutto con una chiara e precisa identità, quella di Enrica, della sua filosofia e della sua cucina.

Wanda Caffè nel suo menù propone piatti che sono il frutto di una sintesi armonica di sapori dei classici della cucina toscana e dei viaggi della chef in Europa e nel mondo. Wanda Caffè è anche un progetto dei fratelli Domitilla e Giulio Marchi, imprenditori nel settore vitivinicolo con la loro Azienda Agricola La Querce, che sorge sulle colline fiorentine.

Entrambi, con la loro expertise, si impegnano a produrre e a valorizzare un vino d’eccellenza e un ottimo olio extra vergine d’oliva. In Enrica hanno rivisto il forte legame con la terra e l’amore per i prodotti genuini, da sempre alla base della loro attività.

La cucina della nonna Wanda era fatta di piatti moderni, leggeri ma ricchi di sapore, dai mille gusti che si sposavano perfettamente pur mantenendo la loro autenticità.

Enrica ha raccolto questa eredità unendovi le influenze etniche delle esperienze di viaggio e dei luoghi frequentati anche per lunghi periodi, come le vivaci cucine newyorkese e londinese, o quella francese, Paese che, secondo Enrica, è il re delle colazioni.

Sembra ormai una banalità parlare di qualità, tanto questa parola è abusata nel mondo enogastronomico. La cifra del "Wanda Caffè" sta però in questo concetto e nella decisa volontà di creare piatti semplici con grandi ingredienti, scovando materie prime da artigiani impeccabili, rispettando la stagionalità.

Tutto viene preparato in casa, torte, croissant, pancake, e addirittura le salse, con prodotti ricercati: la mortadella Favola, i carciofi di Stefania Calugi, il tonno di Acquapazza Gourmet, il burro al caviale di Cru Caviar.

"Ho pensato questo posto - conclude - per chi vuole sentirsi come a casa. Questo è un luogo conviviale che riporti alle domeniche passate in famiglia, che assecondi la voglia di stare insieme".

