Nasce il primo progetto di distretto multifiliera

Nasce il primo Progetto integrato di Distretto multifiliera dal titolo "Innovazione e tradizione delle filiere del Distretto rurale della Toscana del sud". La Regione lo ha approvato, spiega una nota, e questo permetterà la liquidazione di un contributo complessivo di 4,5 milioni a fronte di oltre 13 milioni di investimenti, a favore di 20 aziende che operano nel comparto agroalimentare, localizzate in Val di Cornia, Maremma e Val di Chiana Senese. "Di fatto con questo riconoscimento si stanziano e si liquidano le prime risorse alle aziende agricole toscane direttamente associate al concetto di Distretto rurale, a distanza di 30 anni dai primi approcci teorici sull’argomento - sottolinea in una nota la vicepresidente della Regione e assessore all’agroalimentare Stefania Saccardi (nella foto) -. L’approvazione del Pid della Toscana del sud è l’atto finale di un progetto ampio, finanziato nel giugno 2020 nell’ambito delle risorse del Psr 2014/2022, in cui la Regione Toscana ha creduto per prima in Italia. L’arco di tempo impiegato per portare a termine il percorso è stato di tre anni e mezzo che rende l’idea di quanto siano stati compressi, praticamente inesistenti, i tempi morti degli uffici regionali".