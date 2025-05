Nasce il Giardino delle Leopoldine : "Così curiamo il nostro pianeta malato". L’apertura il 24 giugno con la mostra

Piantati i primi cipressi e olivi nel nuovo Giardino delle Leopoldine, nato nel Chiostro del Museo Novecento, alla presenza della vicesindaca Paola Galgani, dell’assessore alla Cultura Giovanni Bettarini e del direttore Sergio Risaliti. Il progetto pionieristico – promosso dal Museo Novecento – è finalizzato alla riqualificazione del chiostro attraverso una collaborazione con l’organizzazione ambientale Re:wild e l’artista e land conservator Haley Mellin. "È una risposta ai tempi che corrono, in cui l’attuale attenzione verso il pianeta non basta ancora ad accelerare un cambiamento e una maggiore attenzione all’ambiente. Vorremmo che fosse aperto a tutti come luogo di contemplazione e riposo" sostiene Risaliti. Per Galgani e Bettarini si tratta di "un bellissimo progetto che si inserisce in un percorso che abbiamo cominciato in città per renderla sempre più verde e sostenibile. Quando pensiamo a come vogliamo sviluppare Firenze mettiamo insieme la sostenibilità e l’arte contemporanea". Secondo Sechrest il giardino "è un modo incredibile di unire natura e cultura in un museo così stimolante". Il 24 giugno il Museo Novecento aprirà definitivamente il giardino di nuova generazione, il primo del suo genere all’interno di un’istituzione museale e, in particolare, di un chiostro rinascimentale. Nell’occasione sarà inaugurata anche la mostra personale di Haley Mellin.