Nardella, scommessa Bruxelles: "Sono in campo per le Europee". E Renzi (in stand by) attacca tutti

Con la giunta e il consiglio comunale ormai nella fase ’disbrigo ultime pratiche’ Dario Nardella, sindaco uscente, può concentrare forze ed energie sul secondo tempo della sua carriera politica. Da Palazzo Vecchio a Bruxelles, volere degli elettori dem permettendo. Ieri il Nazareno ha sciolto le ultime riserve. Il sindaco correrà al centro.

Con lui, nella disfida per una poltrona chic in Belgio, al centro, capolista la Schlein, seguita da Nicola Zingaretti, Camilla Laureti, Marco Tarquinio, Beatrice Covassi, Daniela Rondinelli, Matteo Ricci, Umberto Insolera, Alessia Morani, Marco Pacciotti, Antonio Mazzeo.

E stato lo stesso Nardella ad annunciare la discesa in campo attraverso i social. "È ufficiale, sono stato candidato dal Pd al Parlamento Europeo per le elezioni dell’8 e 9 giugno – le sue parole – E lo faccio nell’unico modo che conosco: tra le persone e con le persone. Grazie a Elly Schlein e al mio partito regionale e nazionale per la fiducia. Dalle città rinasce l’Europa Eu". Una sfida, quella lanciata da Nardella, che ricorda quella vinta nel 2009 da Leonardo Domenici, come l’attuale sindaco anche lui per dieci anni a Palazzo Vecchio, che fu eletto eurodeputato del Pd con 103mila voti.

Ma ieri è stata una giornata cruciale anche per Italia Viva con Matteo Renzi che dal Saloncino del Teatro della Pergola ha tirato le fila dell’assemblea nazionale online del partito. Si candida? Sceglie di pensarci ancora. Queste le sue parole: "L’idea di mettersi candidato ultimo della lista in tutte e 5 le circoscrizioni mi piacerebbe un monte – le sue parole – Se mi candido, sappiate che ragionevolmente vengo eletto e ragionevolmente vado a Bruxelles".

"Se non mi candido – ha poi aggiunto – è evidente che c’è un mondo, tra i nostri, che dice che ‘eravamo pronti ma tutte le volte siamo qui’. E quindi un pò mi dispiace. Ma capisco la politica e che forse è più utile che al parlamento europeo ci possano andare altri. Capisco che nei prossimi mesi, con questo governo incapace e inconcludente, potrebbe aprirsi una partita politica in Italia. Le due cose stanno sulla bilancia, dobbiamo decidere insieme".

Quindi l’affondo contro la Lega: "Ogni parlamentare europeo che prendiamo lo togliamo ai sovranisti. Il nostro obiettivo non è vedere quanti voti in piu’ prendiamo rispetto ad Azione ma prendere un parlamentare in più dei sovranisti della Lega, il nostro competitor non e’ Calenda ma Matteo Salvini".