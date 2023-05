Nardella: “Mappatura per stabili da adibire a studentati”

Firenze, 12 maggio 2023 – Studentati per i ragazzi in difficoltà da far nascere da immobili pubblici o privati.

È l'idea del sindaco di Firenze Dario Nardella che, a proposito delle polemiche degli studenti per il caro affitti, ha detto di aver parlato “con la ministra Bernini, alla quale ho anticipato una nostra disponibilità a collaborare. Stiamo predisponendo una mappatura di tutti gli immobili pubblici o privati che possano avere una potenziale destinazione a trasformarsi in studentati. Ho già informato la ministra di questa iniziativa, le invieremo al più presto i dati".

Niccolò Gramigni