Nardella: “Legheremo per sempre un pezzo di Firenze ad Hamrin”

Firenze, 7 febbraio 2024 – Il sindaco Dario Nardella ha partecipato al funerale di Kurt Hamrin. Poco prima della cerimonia ha rilasciato alcune parole per ricordarlo. “Kurt Hamrin è uno di quei campioni che hanno legato la sua vita alla città di Firenze. L’amore dei fiorentini dipende da questo rapporto speciale. Non è un caso che molti dei suoi figli siano nati e cresciuti qui. E’ uno degli ultimi campioni che ha lasciato il segno nei fiorentini, non solo nei tifosi. Vuol dire che ha colpito nel segno. Ha costruito qui la sua famiglia e il suo progetto di vita. Dobbiamo essergli grati per questo, oltre che per quello che ha fatto con la Fiorentina. Promuoveremo un progetto importante che lo possa ricordare degnamente. Vogliamo legare per sempre un pezzo di Firenze alla sua memoria”.