Classifica dei sindaci, Nardella: “Vedere un gradimento così alto significa molto per me”

Firenze, 10 luglio 2023 - "Non l'ho mai fatto prima ma oggi vorrei condividere con voi una piccola grande soddisfazione. Stamani, dopo aver letto il sondaggio de Il Sole 24 Ore sul gradimento dei sindaci, non posso nascondervi di aver provato un po' di emozione. Dopo nove lunghi anni da sindaco, vedere un gradimento così alto ha significato molto per me". Lo scrive su Fb il sindaco di Firenze Dario Nardella. "In questi anni abbiamo condiviso vittorie, sconfitte, momenti più o meno difficili, e insieme abbiamo fatto crescere la nostra Firenze - ha aggiunto - È vero, i sondaggi non sono la vera misura del nostro lavoro, ma in quel numero c'è il riflesso di un legame che abbiamo costruito e che porterò sempre dentro di me. Quindi grazie. Grazie di cuore a tutti voi. Abbiamo ancora molto lavoro da fare. E sono sicuro che ci aspettano grandi cose. Al lavoro, per Firenze". Soddisfazione anche da parte del presidente della Regione Eugenio Giani: "Sapere che prendo il 45% degli elettori, il che significherebbe la vittoria, è una grande soddisfazione – ha detto -. "Io leggo non tanto quelle che sono le posizioni in classifica - ha detto, a margine della presentazione dell'iniziativa della Regione per i nidi gratis -, leggo i fatti. La domanda specifica che Il Sole 24 Ore ha fatto è: 'Lei si troverebbe a votare oggi la persona che è presidente per fare nuovamente il presidente della Regione?'. Hanno votato sì, secondo quel sondaggio, il 45% degli elettori della regione".