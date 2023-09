Nardella: “Al lavoro per installare la ruota panoramica alle Cascine”

Firenze, 13 settembre 2023 - Sul fronte sicurezza "il presidio fisso alle Cascine è opportuno ma deve essere frutto di avvicendamento di varie forze che si sostituiscono nell'arco delle 24 ore. La polizia municipale è il corpo più presente alle Cascine. Per questo la prima cosa che ho fatto, di fronte all'aumento di fenomeni di criminalità, è stato chiedere al ministro Piantedosi più agenti. Annuncio che stiamo lavorando con la soprintendente Antonella Ranaldi per mettere la ruota panoramica in piazza Vittorio Veneto: la presenza della ruota aiuterà ad avere un presidio sociale proprio in quella zona critica". Lo ha detto il sindaco di Firenze Dario Nardella, ospite di Italia 7. "Dove ci sono più persone c'è più sicurezza - ha aggiunto il sindaco a proposito della ruota panoramica -. La zona più complicata è quella che va da piazza Vittorio Veneto alla fermata della tramvia. Faremo come Comune il bando nei prossimi giorni" per l'installazione dell'attrazione turistica. Sempre sulla sicurezza, ha spiegato Nardella, "i sindacati di polizia ci hanno detto che l'anno prossimo ci saranno 140 pensionamenti, c'è poi l'invecchiamento degli agenti. Per questo io ho chiesto almeno 200 forze dell'ordine in più. Il progetto 'strade sicure' è poi un'altra cosa e ho chiesto di rimetterlo. Il ministro Piantedosi mi ha detto che ci sta lavorando nel frattempo io vado a giro per la città ma ci vogliono le forze dell'ordine. La polizia municipale deve anche pensare alla gestione del traffico, cura tutti gli incidenti stradali in città, si occupa del commercio, del controllo dei mercati, dell'edilizia: noi ora assumeremo 50 altri ispettori di polizia municipale nei prossimi mesi, saranno al lavoro per la sicurezza urbana in città".