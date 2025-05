Mutualismo, Salute Amica rafforza i servizi sanitari e sociali

Firenze, 21 maggio 2025 – Una “crescita solida, fondata sulla partecipazione mutualistica, l’inclusione e la tutela della salute”. È questa l’immagine che restituisce il bilancio sociale 2024 di Salute Amica, la Società di Mutuo Soccorso aderente ad Agci Toscana (Associazione Generale Cooperative Italiane), che conferma un trend positivo con oltre 4.100 soci attivi ed una rete di 12mila strutture sanitarie convenzionate in tutta Italia. I numeri parlano chiaro: Nel 2024 i proventi complessivi hanno superato i 320mila euro, in crescita rispetto ai 310.819 euro dell’anno precedente, mentre i rimborsi erogati ai soci ammontano a 74mila euro, con una forte incidenza delle prestazioni extra-Lea (21%) delle quali il 16% odontoiatriche, che rafforzano il valore aggiunto offerto rispetto al Servizio Sanitario Nazionale.

Il piano base resta centrale, assorbendo il 42% delle risorse mutualistiche. Ma la vera forza di Salute Amica sta nel modello: un sistema partecipato, privo di scopo di lucro, dove ogni avanzo viene reinvestito in servizi e prestazioni sanitarie, culturali e assistenziali. L’obiettivo è infatti garantire assistenza continuativa, trasparente e accessibile, con particolare attenzione a famiglie, anziani e persone in condizione di fragilità. L’equilibrio economico è stato mantenuto grazie ad una gestione prudente e ad investimenti mirati, che nel 2024 hanno permesso il potenziamento dei piani sanitari esistenti, l’introduzione di servizi per non autosufficienti e il rafforzamento delle basi per ulteriori sviluppi digitali, formativi e sociali nel medio-lungo periodo.

“Il 2024 è stato un anno importante per Salute Amica, segnato da crescita e innovazione - ha spiegato il presidente di Salute Amica, Alessandro Giaconi -. Abbiamo potenziato i servizi sanitari, ampliando le prestazioni extra-Lea e rafforzando la nostra rete nazionale. Prosegue inoltre la patrimonializzazione della mutua, con accantonamenti complessivi ai rispettivi fondi per 98.648 euro. I nostri Soci restano al centro di ogni decisione, in un’ottica di trasparenza e partecipazione. Guardiamo al futuro con fiducia, pronti a nuove sfide per garantire salute e benessere accessibili a tutti”.