Musica sulla Via degli Dei. Parte il festival dell’anima

Sarà la tromba di Enrico Rava a dare il via all’appuntamento che si snoderà lungo la Via degli Dei, cammino sempre più frequentato che unisce Bologna a Firenze, attraversando l’Appennino, il Mugello e le campagne di Fiesole. E’ il festival ’Dei Suoni i Passi’ che vuole riempire questo percorso di note musicali. Da oggi all’8 settembre saranno collegate così alcune tappe della Via degli Dei, iniziando da Firenzuola per poi fermarsi a Barberino di Mugello e poi ancora a San Piero a Sieve e a Fiesole, attraverso proposte musicali diverse e di qualità. Il festival è giunto alla quarta edizione, ed è un progetto di Fondazione Fabbrica Europa, diretto da Maurizio Busia, con il sostegno di Regione Toscana e Città Metropolitana di Firenze.

La rassegna comincia oggi a Firenzuola: alle 18 all’interno del Museo della Pietra serena si terrà, con ingresso gratuito, il primo spettacolo, "Passi e suoni di pietra", letture e musiche con Giulia Piazza e le composizioni di Nazareno Caputo per litofono - strumento a percussione progettato dal musicista - e vibrafono. Alle 21 nel giardino Bob Kennedy il secondo appuntamento, il concerto "Stone" con alcuni nomi di rilievo della nuova scena musicale toscana come il batterista di Firenzuola Mattia Galeotti e il contrabbassista maremmano Michelangelo Scandroglio, accompagnati dal pianista Emanuele Filippi e in dialogo con la tromba di un grande ospite speciale come Enrico Rava. "Dei suoni i passi – spiega il direttore artistico Maurizio Busìa – è un progetto che porta artisti e musiche di qualità in luoghi particolari e suggestivi dell’Appennino Toscano, con la voglia di recuperare il sapore peculiare di borghi, cammini e scorci di paesaggi che a volte rischiamo di dimenticare o addirittura di non conoscere fermandoci alle logiche più quotidiane del vivere ad alte velocità".

Giovedì 5 settembre alle 21 tappa al suggestivo Castello di Barberino di Mugello, per il concerto in trio del cantautore e musicista livornese Bobo Rondelli. Il giorno dopo l’appuntamento è a San Piero nella sala della K-Array con le canzoni del giovane cantautore toscano Lucio Corsi e della sua band. Si chiuderà al Teatro di Fiesole l’8 settembre, con Emma Nolde, uno dei talenti musicali toscani più apprezzati negli ultimi anni, tanto dai giovanissimi quanto dagli ascoltatori più esigenti.

Paolo Guidotti