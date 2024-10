Musica per tutti. Balli scatenati e travestimenti

Ad Halloween la musica la fa da padrona alle feste ma anche nei locali. Domani, dalle 22, alla Stazione Leopolda, Lattexplus festeggia i suoi 15 anni e nella notte più paurosa dell’anno propone le vibrazioni oscure e ipnotiche della techno con due nomi caldi della scena europea e internazionale: Donato Dozzy e Adiel.Al Viper Theatre, invece, risuona la musica di tre decenni fa per ’Hot Shot – 90’s in da house’, mentre al Tenax in consolle Samà Abdulhadi, Francesco Farfa e Kidz. In via Generale Dalla Chiesa, a Firenze Sud, la serata Fabulous dell’Otel e il ritorno del Jaiss a Firenze (Black Zone), per celebrare i 30 del progetto con Gabry Fasano, Francesco Zappalà, Miki, Paolo Kighine, Francesco Lamprechtz (Athos Tribute). Vivido, all’interno della Manifttura Tabacchi, propone il party ’Post Office Halloween Edition’ con aperidinner e disco club. Le atmosfere reggae e rocksteady sono protagoniste al Cpa di Firenze Sud, con i live di ’The Appetizers’ e ’Hard Boiled’ dalle 22,30 in poi, preceduti dalla cena popolare. Alla Limonaia di Villa Strozzi (dalle 23) c’è il party con ’La Isla Bonita’: i partecipanti sono invitati a sfoderare i travestimenti più terrorizzanti e gli abiti più sexy, senza dimenticare gadget più oscuri fluo e scintillanti. Si balla pure al Teatro Cartiere Carrara dove, dalle 22, c’è la ’Fiesta Lab Halloween’.

L’Hard Rock café organizza una cena a buffet con i piatti tipici accompagnata da uno speciale make up corner (a cura di Nicla Firenze) e l’accompagnamento dei The Millennials con la loro musica pop-rock-dance contemporanea mentre al Mercato Centrale Firenze (dalle 19,30) si svolge una serata scandita dalla musica del dj set dei Snthm, gruppo con base a Firenze, specializzato in musica techno, ambient e house con tanto di postazione make-up per il trucco ([email protected] o 0552399798). Firenze Suona, in collaborazione con Quartiere 2, Fantafondo - Centro Giovani Q2 e Cooperativa Sociale Arca, per la notte di Halloween propone la festa con Matte Dj a ingresso libero.

B.B.