Musica e mercati. Gli appuntamenti natalizi del weekend

Concerto di Natale, questa sera alle 21, nella Chiesa di Santa Maria a Quinto, in via di Castello 27 a Quinto Alto. Ad esibirsi sarà il coro gospel "Free Music Ensemble" diretto da Maria Grazia Vaggelli che proporrà anche una serie di canti natalizi. L’ingresso per lo spettacolo, promosso dalla parrocchia di Santa Maria a Quinto e dal circolo MCL Quinto Alto, è a offerta libera. L’intero ricavato sarà destinato ad attività di solidarietà nel quartiere di Quinto. Sempre in clima di iniziative natalizie anche questo ultimo fine settimana, fino a domenica, saranno aperti i mercatini natalizi in piazza Vittorio Veneto e in piazza Ginori, all’interno del Palazzo Pretorio, domani e domenica tornerà il "Mattoncini Village" per i più piccoli. Sempre in piazza Ginori chi lo vorrà potrà contribuire alla raccolta di fondi per le popolazioni alluvionate di Campi Bisenzio inserendo un euro nella gettoniera solidale per dare il via a giochi di luce.