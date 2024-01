Musica d’autore al Privè. Si parte con il duo "Bianco Magnolia"

Le nuove leve, anche della musica, hanno sempre difficoltà a farsi notare, a rodare davanti al pubblico il loro repertorio. Ci ha pensato l’Acsi Firenze che dà il via alla rassegna "Privé d’Autore", con la direzione artistica di Gianfilippo Boni: ogni domenica allo spazio polivalente Privé (via della Fornace 9, Firenze) saranno proposti concerti a ingresso gratuito dedicati al cantautorato e alla musica d’autore. A inaugurare il progetto oggi (ore 17,30) nella nuova stanza della cultura fiorentina ci penseranno i "Bianco Magnolia" che presenteranno "L’atmosfera è molto strana", un concept album ricco di sonorità blues, jazz, latine e prog, che animano le storie ambientate in un vecchio motel. E’ la nuova sfida creativa del duo formato dalla cantautrice Mafalda Sirolla e dal chitarrista Gianni Cammilli, che insieme hanno realizzato anche il romanzo "Io blues, lei jazz", scritto a quattro mani per fondere musica e scrittura in un’opera che invita i lettori a tuffarsi in un’esperienza di lettura immersiva ed emozionale.

La rassegna prosegue domenica prossima alla stessa ora con il live del cantautore fiorentino, classe 1976, Marco Cantini, di cui ricordiamo l’album generazionale "Siamo noi quelli che aspettavamo", pubblicato da Radici Music Records. L’11 febbraio sarà la volta del live che Giuseppe Moscato dedica al nuovo album "Generazioni"; il 18 febbraio, invece, canzoni originali folk, rock e blues con Tiziano Mazzoni alla chitarra acustica, elettrica, armonica e voce; il 25 febbraio spazio a Matteo Urro che ama esplorare il rock degli ultimi quaranta anni. Il 3 marzo salirà alla ribalta l’estrosa cantautrice Giorgia del Mese alle prese con nuovi brani e qualche estratto dal suo quarto lavoro "Moderate tempeste". Il duo formato dalla cantautrice Marilena Catapano e il pianista storyteller Gianfilippo Boni suona il 10 marzo, Tommaso Talarico il 17 marzo, Francesco Garito il 24 marzo, mentre Fano canta il 7 aprile e Ance il 14 aprile.

Giovanni Ballerini